Nacionalni savet Slovaka: Oštro protiv politizacije Slovačkih narodnih svečanosti

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji najoštrije je osudio pokušaje politizacije Slovačkih narodnih svečanosti 2025. godine od strane opozicionih stranaka i organizatora blokada. U saopštenju se ističe da je reč o nedopustivom pokušaju narušavanja tradicionalne manifestacije koja ima nacionalni značaj za sve pripadnike slovačke zajednice u Srbiji, bez obzira na političko opredeljenje.

Saopštenje prenosimo u celosti:

-Povodom pokušaja politizacije Slovačkih narodnih svečanosti 2025. godine, Nacionalni savet Slovaka najoštrije osuđuje direktan pokušaj politizacije ove manifestacije od strane blokadera i opozicionih stranaka. Slovačke narodne svečanosti su najstarija krovna slovačka manifestacija, značajna za sve Slovake, bez obzira na političku pripadnost, i predstavljaju zvanični praznik svih Slovaka u Srbiji. Negovanje kulture, tradicije, jezika i pisma predstavlja temelj svake društvene zajednice i svih naroda. Provociranje od strane ostrašćenih blokadera i mrzitelja Srbije, narušavanje zvaničnog programa Slovačkih narodnih svečanosti i pravljenje političkih performansa, kako bi televizije Nova S i N1 mogle da popune svoju dnevnu programsku šemu lažima, je nedopustivo!

-Širenje lažnih vesti, zamena teza i pozivanje predstavnika opozicionih stranaka i ratnih veterana tokom trajanja manifestacije predstavlja najdirektniju zloupotrebu Slovačkih narodnih svečanosti. Blokaderski poziv opozicije u Bački Petrovac bio je direktan poziv na nemire i zastrašivanje mirnog većinskog stanovništva opštine Bački Petrovac, koje godinama živi u slozi. Jeziv poziv blokadera na razdor i podele među pripadnicima slovačke nacionalne manjine zaslužuje svaku osudu! Dovođenje ratnih veterana, propalih političara, demonstracije nasilja i pokušaji zastrašivanja učesnika, inostranih gostiju i brojnih posetilaca ove najznačajnije manifestacije su nedopustivi.

-Zahvaljujući njihovoj smišljenoj provokaciji i blokadi, mnogi posetioci nisu mogli da dođu na Slovačke narodne svečanosti i da u miru proslave svoj praznik.

Slovaci i Srbi su bratski narodi i neće dozvoliti da na te odnose utiču lažni studenti i propala opozicija.

U nastavku možete pročitati saopštenje na slovačkom i srpskom jeziku.

nsuzivo.rshttps://nsuzivo.rs/novi-sad/nacionalni-savet-slovaka-ostro-protiv-politizacije-slovackih-narodnih-svecanosti/