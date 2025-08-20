Najbolje su krofne pravljene iz ljubavi: Pobednice Sedme ,,Krofnijade” u Iđošu iz Novih Kozaraca

Vredne ruke domaćica iz Banata, koje se bave negovanjem tradicije, starih zanata i izradom rukotvorina, umesile su i ispekle preko hiljadu krofni i to po najvećoj vrućini, samo da bi počastile i ugostile sve učesnike ,,Krofnijade”, kojom je selo Iđoš, na najslađi način obeležilo Dan sela. Najbolje krofne, po oceni žirija, napravile su žene iz Novih Kozaraca.

Njeno veličanstvo-krofna. Mekana kao duša, a iznutra vazdušasta. Da bi se to postiglo, potrebno je posebno umeće. Banaćanke koje su učestvovale na Sedmoj iđoškoj ,,Krofnijadi”, pokazale su da osim spretnih ruku imaju i puno ljubavi da ih zamese. Jer, kako kažu, recept za ljubav ne može da se otkrije, jer ga svako nosi u sebi, a bez tog važnog začina ništa ne može da uspe.

Vangle pune zlatnožutih krugova dopunjavale su se novim, sveže ispečenim i prekrivale pamučnim krpama, kako bi testo zadržalo svežinu i mekoću. Neodoljivi miris omiljenih poslastica širio se Iđošom, dok su se nova testa spuštala u vrelo ulje, jedno za drugim.

Velike i ukusne, u slatkim i slanim verzijama, bilo ih je za svakog posetioca, i više od toga, preko hiljadu. Na slatkim mukama bili su i posetici i žiri. Omiljena i među mladima i starima, krofna se već generacijama prenosi kao nasledstvo, a sa njom i izrada rukotvorina, po kojima su Iđošanke nadaleko poznate.

Od ukupno pet Udruženja žena iz banatskih sela: Novog Miloševa, Boke, Sanada, Novih Kozaraca, Padeja, prema oceni žirija, najbolje krofne napravilo je Udruženje žena iz Novih Kozaraca, odmah za njima su gošće iz Padeja, dok su trećeplasirane Novomiloševčanke.