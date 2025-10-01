„Naša prava, želje i blagostanje“ – poruka 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba

Prvi oktobar širom sveta posvećen je starijim osobama, a ovaj datum obeležen je i u Kikindi. U prostorijama Crvenog krsta okupili su se korisnici programa „Briga o starijima“, gde su učestvovali u kreativnim radionicama i druženju. Centralna poruka ovogodišnjeg dana glasi: „Starije osobe pokreću lokalne i globalne akcije: Naša prava, želje i blagostanje“. Time se šalje jasna poruka da stariji nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici u zajednici, čije iskustvo i doprinos mogu menjati društvo na svim nivoima. Među njima je i sedamdesetšestogišnja sugrađanka Ljubica Pomorišac.

-„ Nama puno znači što se družimo, pogotovo mi koji smo same, kući smo same i onda ovo kada se sastanemo, nešto nam znači. Radila sam u kancelariji, to nam je bio život…svi smo bili zaokupljeni radom a sada kad smo sami, onda smo sami. Ovako kad se družimo, nešto i kažemo, svako od nas ima svoje uspomene. Kod kuće gledam televiziju, radim ručne radove, dođe komšinica na kafu i nekako prođe dan,” ispričala nam je Ljubica.

Program „Briga o starijima“, koji već godinama funkcioniše u okviru Crvenog krsta Kikinda, namenjen je osobama starijim od 65 godina, posebno onima koji žive sami ili se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Njegov fokus je pružanje zdravstvene kontrole i psihosocijalne podrške, kako bi stariji građani imali bolji kvalitet života i osećaj sigurnosti u svakodnevici.

-„ U zadnjih nekoliko godina ideja mi je bila da s emalo proširi taj program, pa smo uveli i kreativne radionice. U početku smo radili u njihovom okruženju, kod kuće, pa smo posle zajedno izlagali i pravili neke zajedničke izložbe ali ih evo već nekoliko godina dovodimo ovde u prostorije Crvenog krsta što ja mislim da je mnogo bolje jer su ove kreativne radionice vrlo značajne za ljude u zrelim godinama jer se tu susreću sa svojim vršnjacima, sklapaju se nova poznanstva i to je vrlo bitno za njihovu socijalizaciju,” izjavila je Ljiljana Bogosavljev, saradnik CK Kikinda.