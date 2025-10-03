Nova pozorišna sezona ,,Laneta” sa dve premijere

Nova pozorišna sezona Dečjeg pozorišta ,,Lane” počinje u nedelju od 17 časova sa novom predstavom ,,Šta nas snađe usred lađe” u režiji Dragana Ostojića. A već za nedelju dana mališane očekuje nova premijera i lutkarska predstava ,,Deda i repa”.

Na radost mališana, ali i njihovih roditelja, sala Dečijeg pozorišta ,,Lane” ponovo će biti puna. Nova sezona počinje u nedelju premijerom predstave ,,Šta nas snađe usred lađe” u režiji Dragana Ostojića.

Samo nedelju dana kasnije od premijere i početka nove pozorišne sezone, u ,,Lanetu” najavljuju novu predstavu. Lutkarska izvedba glumaca, kažu, zainteresovaće decu koja iskreno reaguju na bogatu pozorišnu ponudu ,,Laneta”. Adaptaciju teksta uradila je glumica Narodnog pozorišta, Gordana Rauški.

A upravo to veliko srce imaju glumci Dečijeg pozorišta ,,Lane”, jer je za rad sa decom I za njih jedino ono I potrebno. Uz nesporni talenat, glumci svake sezone kulturno obogaćuju živote mališana. Oko četrdeset dečijih predstava nalaze se na repertoaru, a u planu je još mnogo toga. Da ostavimo nešto kao iznenađenje, dodajemo samo da se pripreme za novogodišnje predstave već rade, a potom sledi turneja po celoj Srbiji. Pre toga planirano je izvođenje predstava u vrtićima i osnovnim školama širom severnog Banata. Jedinstveni po svemu, glumci iz ,,Laneta” čekaju decu da zajedno uživaju u pozorišnim čarolijama. Vrata su im širom otvorena!