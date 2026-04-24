Novi i stari smerovi u Ekonomsko-trgovinskoj školi

Ekonomsko-trgovinska škola u Kikindi širom otvara svoje kapije, nudeći priliku mladima da zakorače u svet modernog poslovanja i finansija. Sa tradicijom koja uliva poverenje i inovacijama koje prate ritam savremenog doba, ova ustanova ove školske godine ponudiće nove obrazovne profile, uz postojeće stare.

Škola koja je decenijama stub obrazovanja u našem gradu, prepoznatljiva je po svojim starim, proverenim smerovima koji su iznedrili generacije uspešnih stručnjaka. Profil ekonomskog tehničara i dalje ostaje prvi izbor za one koji teže preciznosti i svetu finansija, dok smerovi poput trgovca nude praktična znanja primenljiva odmah po završetku školovanja. Ekonomsko-trgovinska škola ima 320 učenika raspoređenih u 15 odeljenja. Ove godine upisaće nove generacije srednjoškolaca i ponuditi nove, ali i stare obrazovne profile.

Učenici i zaposleni u Ekonomsko-trgovinskoj školi, zajedno sa gimnazijalcima, rade u otežanim okolnostima, usled potpune rekonstrukcije jedne od nastarijih obrazovnih zgrada u Srbiji, ali to ih ne sprečava da budu aktivni i učestvuju u brojnim događanjima.

Upisni rok je idealna prilika da maturanti izaberu put koji spaja teoriju i praksu. Ekonomsko-trgovinska škola ostaje svetionik znanja koji spaja privredu i obrazovanje, pružajući mladim Kikinđanima sigurnu kartu za tržište rada ili nastavak školovanja na prestižnim fakultetima.