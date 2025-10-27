Novi poraz srpskoligaša, Železničari su jesenji prvaci međuopštinske lige Kikinda Žitište

Ni u 11. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri OFK Kikinde nisu uspeli da dođu do bodova, pošto su poraženi u Bačkom Jarku od ekipe Mladosti rezultatom 5:2. Domaćin je na poluvremenu imao minimalnu prednost od 2:1, a jedini strelac za Kikindu u prvom delu bio je Lekaj, koji je pogodio u 24. minutu. U nastavku susreta viđena je prava goleada. Molnar je u 55. minutu vratio nadu gostima drugim pogotkom za svoj tim, ali je Mladost do kraja meča preuzela potpunu kontrolu i dodatno uvećala prednost, postavljajući konačan rezultat i otklonivši sve dileme oko pobednika.

U 11. kolu Vojvođanske fudbalske lige istok, velikoselska Kozara poražena je na domaćem terenu od gostujuće Gradnulice sa 3:2. Crvena zvezda u Ruskom Selu bila je bolja nad ekipom Dolova sa 2:1. Junaci ovog susreta bili su Golijanin i Popeskov. Fudbaleri novokozaračke Slobode nisu imali toliko sportske sreće jer su poraženi kod Jedinstva u Banatskom Karađorđevu sa 3:1.

Komšijski derbi 11. kola Područne fudbalske lige Zrenjanin između Vojvodine i Napretka u Bašaidu okončan je bez golova, rezultatom 0:0. na identičan način okončan je susret i u Banatskom Despotovcu između domaće Mladosti i gostujućeg Poleta iz Nakova. Mokrinski Delija izgubio je kod Rusande u Melencima sa 4:1.