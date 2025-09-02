Novi smer na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača-strukovni socijalni radnik

Nova i značajna prilika za stručno osposobljavanje u oblasti socijalnog rada omogućena je od ove studijske godine na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, uvođenjem novog smera na osnovnim studijama-strukovni socijalni radnik. Na prijemu kod gradonačelnika Mladena Bogdana, direktorka škole Angela Mesaroš Živkov rekla je da je novi studijski program u Visokoj školi jedini u Srbiji, što još više pridaje značaj ovoj novini u obrazovanju. U četvrtak i petak biće organizovana prijava kandidata, a u subotu polaganje prijemnog ispita za samofinansirajuće studente. Mesta ima za 25 brucoša.

U pitanju su trogodišnje osnovne strukovne studije, za kojeje ova visokoškolska ustanova dobila akreditaciju.

Prijava kandidata biće organizovana 4. i 5. septembra, od 9 do 13 časova, dok je polaganje prijemnog ispita zakazano za subotu, 6. septembar, u 12 sati.

Studenti stiču 180 ESPB bodova, a znanja stiču I u opštim akademskim programima, stručnim aplikativnim predmetima I praktičnim aktivnostima.

Po završetku studiranaj, strukovni socijalni radnici imaće znanje I iskustvo da rade sa svim uzrastima, ali I sa osetljivim grupama I njihovim porodicama. Član Gradsko veća Tihomir Farkaš, pozvao je sve koji imaju želju I volju da se obrazuju., da iskoriste priliku I upišu novi smer.

Gradonačelnik Mladen Bogdan istakao je je da će Grad uvek podržavati razvijanje obrazovanja, kako bi Kikinda bila studijski centar u koji dolazi sve više studenata iz drugih gradova.

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, znanje stiče trenutno oko 300 studenata.