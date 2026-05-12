Odgovoran i human odnos prema životinjama JP ,,Kikinda”

U Kulturnom centru u petak je organizovano interaktivno predavanje za učenike drugog razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“. Predstavnici JP „Kikinda“ razgovarali su sa mališanima o tome šta podrazumeva odgovorno vlasništvo nad kućnim ljubimcima, koliko je važna pravilna nega životinja, kao i zbog čega je neophodno razvijati empatiju i humanost prema svim živim bićima.

Kroz primere iz svakodnevnog života i interaktivan pristup, deca su aktivno učestvovala u razgovoru i pokazala veliko interesovanje za teme koje se tiču brige o životinjama. Posebna pažnja tokom predavanja posvećena je udomljavanju pasa iz prihvatilišta. Učenicima je predstavljena mogućnost da, ukoliko žele kućnog ljubimca i uz saglasnost roditelja, posete prihvatilište za pse i možda baš tamo pronađu svog budućeg četvoronožnog prijatelja. Mališani su sa pažnjom slušali priče o psima koji čekaju novi dom, a nisu izostala ni brojna pitanja o obavezama i odgovornosti koje vlasništvo nad ljubimcem nosi.

Tokom druženja najavljena je i treća Izložba pasa mešanaca, koju će JP „Kikinda“ i ove godine organizovati krajem leta. Kako je istaknuto, cilj manifestacije je promocija udomljavanja, odgovornog vlasništva i ljubavi prema životinjama, ali i prilika da vlasnici udomljenih ljubimaca predstave svoje pse. Kroz ovakve programe deca imaju priliku da od ranog uzrasta nauče koliko su briga, pažnja i ljubav važni kada je reč o kućnim ljubimcima, ali i o odnosu prema zajednici u celini. Iz JP „Kikinda“ poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa sličnim aktivnostima, jer ovakvi susreti imaju važnu ulogu u stvaranju odgovornog i humanog društva, posebno kada je reč o edukaciji najmlađih.