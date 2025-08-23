Održivi razvoj tema međunarodnog treninga u Kikindi

Kikinda je prethodnih dana bila domaćin značajnog međunarodnog susreta u Narodnom muzeju, gde je održan treći trening u okviru projekta SEED. Program je bio namenjen nastavnicima, profesorima i edukatorima iz oblasti umetnosti, kulture i nasleđa, a njegov cilj bio je da kroz razmenu iskustava i znanja ponudi nove modele rada i podseti na važnost održivog razvoja u obrazovanju. Učesnici su došli iz Rumunije, Kipra, Grčke, Poljske, Portugala, Mađarske i Srbije. Upravo ta međunarodna raznolikost doprinela je bogatoj razmeni ideja i otvorila mogućnost za nova partnerstva i zajedničke projekte u budućnosti.

-,, Imam utisak kao da je Kikinda mesto koje vraća u prošlost – veoma je tradicionalan grad sa prelepim spomenicima, a tokom boravka ovde naučio sam mnogo novih stvari, ali i onih svakodnevnih. Kiprani i Srbi imaju mnogo toga zajedničkog. Divno je šetati i razgovarati sa različitim ljudima, jer oni donose mnoštvo ideja. Takvi susreti otvaraju um, pružaju mogućnost da otkrijemo mesta na kojima nikada ranije nismo bili, a na kraju postajemo i bolji ljudi i bolji učitelji,” rekao je Marinos Cokalis koji živi na Kipru. -,, Ovo mi je peti put da sam u Srbiji, ali prvi put u Kikindi i zaista sam impresionirana vašim muzejima – ovim u kojem smo bili i Muzejom „Terra“ koji smo posetili. Vaši mladi, posetioci i umetnici veoma ih cene, a ovde se oseća snažan umetnički uticaj, što, priznajem, nisam očekivala. Trg je takođe prelep, sa divnim drvećem. Ono što je posebno vredno jeste zanimljiva kombinacija ljudi koje sam upoznala u Kikindi. U našoj zemlji takođe ima mnogo zanimljivih stvari – od tradicionalnog pevanja i hrane do načina na naša srca kucaju. To je nešto po čemu smo vrlo slični,” nadovezala se Đorđina Kakudaki iz Grčke.

Organizaciju treninga vodila je organizacija BAZAART iz Beograda, poznata po projektima koji spajaju umetnost i društveno odgovorne teme.

-,, Kroz različite dramske tehnike bavili smo se održivim razvojem, što podrazumeva promene u našem kompletnom društvu, na globalnom nivou, na nivou socijalnih, ekonomskih i ekoloških aktivnosti, odnosno odnosa prema našem okruženju. Obrazovanje za održivi razvoj pokazalo se neophodnim u današnjem momentu i najvažnija je stvar kojom se trenutno bavimo, jer nam je ono jedan od načina kako bismo razumeli odnose u društvu,”objasnila je Nataša Milojević članica organizacije BAZAART.