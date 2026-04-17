OFK Kikinda i ŽAK jure važne bodove za mirniji nastavak sezone

OFK Kikinda se nalazi u nezavidnoj situaciji nakon poraza u Bačkoj Palanci, pa predstojeći duel na Gradskom stadionu ima dodatnu težinu i rezultatski pritisak. U okviru nastavka takmičenja Srpske lige Vojvodina, Kikinđani pred svojom publikom dočekuju ekipu FK Železničar Inđija, koja u Kikindu stiže sa jasnim ambicijama i željom da nastavi sa dobrim rezultatima u prvenstvu. Biće to okršaj dve ekipe koje traže bodove za mirniji nastavak sezone, ali i prilika da domaćin popravi utisak iz prethodnog kola. Utakmica počinje u 16 časova i 30 minuta.
U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, ruskoselska Crvena zvezda u nedelju na domaćem terenu dočekuje Gradnulicu. Novokozaračka Sloboda će kod Glogonja. Prednost domaćeg terena dobiće Kozara u Banatskom Velikom Selu sa gostujućim Begejom iz Žitišta. Utakmice i u ovom rangu takmičenja zakazane su za 16:30.
U komšijskom derbiju 23. kola PFL Zrenjanin Vojvodina u Bašaidu čeka Deliju iz Mokrina, dok će tim nakovačkog Poleta kod Borca u Aleksandrovo. Tim Napretka iz Banatske Topole gostuje Banatu u Zrenjaninu.
U komšijskom derbiju 16. kola Međuopštinske lige Kikinda – Žitište fudbaleri ŽAK-a na stadionu Vašarište dočekaće Borca iz Iđoša. Utakmica je na programu od 16 časova i 30 minuta.
Sutra od 20 časova i 30 miunta, košarkaši Velike Kikinde dočekuju ekipu Sport Key iz Novog Sada u odlučujućem meču poslednjeg kola plej-of faze Druge muške regionalne lige. Utakmica nosi veliki ulog, jer će pobednik obezbediti plasman u viši rang takmičenja naredne sezone. Očekuje se uzbudljiv duel i podrška sa tribina, koja bi mogla da bude dodatni vetar u leđa domaćem timu u borbi za iskorak za viši rang.
U pretposlednjem, 21. kolu Arkus lige rukometaši Kikinde Grindeks izlaze na težak ispit – sutra od 18 časova u hali „Jezero“ dočekuju vodeću Vojvodinu iz Novog Sada. Posle poraza u Aranđelovcu, Kikinđani ulaze u finiš prvenstva sa 11 bodova i pozicijom pri dnu tabele. Iako završnica ligaškog dela nema veći rezultatski pritisak, duel sa liderom dolazi kao prava provera forme pred plej-aut, gde će se voditi borbe za opstanak.