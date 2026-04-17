OFK Kikinda i ŽAK jure važne bodove za mirniji nastavak sezone

U komšijskom derbiju 16. kola Međuopštinske lige Kikinda – Žitište fudbaleri ŽAK-a na stadionu Vašarište dočekaće Borca iz Iđoša. Utakmica je na programu od 16 časova i 30 minuta.

Sutra od 20 časova i 30 miunta, košarkaši Velike Kikinde dočekuju ekipu Sport Key iz Novog Sada u odlučujućem meču poslednjeg kola plej-of faze Druge muške regionalne lige. Utakmica nosi veliki ulog, jer će pobednik obezbediti plasman u viši rang takmičenja naredne sezone. Očekuje se uzbudljiv duel i podrška sa tribina, koja bi mogla da bude dodatni vetar u leđa domaćem timu u borbi za iskorak za viši rang.