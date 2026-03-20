OFK Kikinda pred teškim izazovom u Novim Banovcima

Nakon neuspeha u prethodnom, 17. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje novo iskušenje na gostovanju u Novim Banovcima, gde će odmeriti snage sa ekipom Omladinca. Kikinđani u ovaj duel ulaze sa imperativom bodova, s obzirom na to da se nalaze na začelju tabele sa svega osam osvojenih bodova, pa je pred njima težak zadatak da protiv domaćina pokušaju da prekinu negativan niz i poprave utisak.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, Sloboda u Novim Kozarcima dočekuje Napredak iz Česterega. Velikoselska Kozara će kod Jedinstva u Banatsko Karađorđevo. Prednost domaćeg terena dobiće fudbaleri Crvene zvezde u Ruskom Selu i to u duelu sa Vojvodinom 1928 iz Perleza.