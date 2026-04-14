OFK Kikinda sigurna protiv Dinama, Žak zaustavljen u borbi za vrh

Fudbaleri OFK Kikinde upisali su minimalnu, ali potpuno zasluženu pobedu protiv pančevačkog Dinama 1945 rezultatom 1:0. Crveno-beli su dominirali tokom čitavog meča, kontrolisali igru u svim segmentima i ni u jednom trenutku nisu dozvolili rivalu da ozbiljnije zapreti, pa se pitanje pobednika nije postavljalo. Ipak, ostaje utisak da je razlika mogla biti i ubedljivija, s obzirom na prikazano na terenu. Odluka je pala u 32. minutu kada je Milenković zatresao mrežu i postavio konačan rezultat.

Fudbaleri ruskoselske Crvene zvezde poraženi su kod Glogonja, dok su fudbaleri novokozaračke Slobode slavili u Zrenjaninu nad domaćim Radničkim. Velikoselska Kozara slavila je identičnim rezultatom nad ekipom Budućnosti iz Srpske Crnje.

Napredak u Banatskoj Topoli savladao je Banat iz Čente. Tim nakovačkog Poleta poražem je pred domaćom publikom od Bilećanina iz Sečnja. Istu sportsku sudbinu doživeo je i Delija u Mokrinu. Bašaidska Vojvodina izgubila je kod melenačke Rusande.