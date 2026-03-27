OFK Kikinda traži važne bodove protiv Slobode, Železničari putuju u Tordu domaćoj Olimpiji

U okviru 19. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde izlaze na teren Gradskog stadiona sa jasnim zadatkom – da upišu bodove protiv Slobode iz Donjeg Tovarnika. Gosti u ovaj meč ulaze sa 11. pozicije na tabeli, dok se Kikinda nalazi na samom dnu, na 16. mestu, pa je pred domaćinom imperativ pobede i prilika da pred svojim navijačima napravi iskorak u borbi za opstanak.