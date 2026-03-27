OFK Kikinda traži važne bodove protiv Slobode, Železničari putuju u Tordu domaćoj Olimpiji

U okviru 19. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde izlaze na teren Gradskog stadiona sa jasnim zadatkom – da upišu bodove protiv Slobode iz Donjeg Tovarnika. Gosti u ovaj meč ulaze sa 11. pozicije na tabeli, dok se Kikinda nalazi na samom dnu, na 16. mestu, pa je pred domaćinom imperativ pobede i prilika da pred svojim navijačima napravi iskorak u borbi za opstanak.
U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, ruskoselska Crvena zvezda igra sa Radničkim u Zrenjaninu, dok će u komšijskom derbiju Kozara u Banatskom Velikom Selu dočekati Slobodu iz Novih Kozaraca.
Napredak u Banatskoj Topoli u 20. kolu PFL Zrenjanin dočekaće MSK iz Mihajlova, dok će prednost domaćeg terena dobiti nakovački Polet u duelu sa Banatom iz Čente, a Delija u Mokrinu sa zrenjaninskim Banatom. Vojvodina iz Bašaida putuje kod Jedinstva u Novi Bečej.
Fudbaleri ŽAK-a u nastavku takmičenja Međuopštinske-lige Kikinda Žitište putuju u Tordu na megdan domaćoj Olimpiji. Žuti mravi idu odlučno, sa jasnim ciljem – nova tri boda i nastavak serije pobeda.