OFK Kikinda u Inđiji traži izlaz iz rezultatske krize

U osmom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde gostuju u Inđiji gde će ukrstiti koplja sa domaćim Železničarom. Kikinđani su do sada upisali svega četiri boda i trenutno se nalaze na pretposlednjem mestu na tabeli, pa će duel u Inđiji biti prilika da poprave bilans i uhvate priključak sa ekipama iz sredine tabele.
Pred nastavak borbi u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi „Istok“, ekipu Crvene zvezde iz Ruskog Sela očekuje zahtevno gostovanje u Zrenjaninu, gde će odmeriti snage sa uvek nezgodnom Gradnulicom. Ruskoselci žele da poprave bodovni saldo i pokažu da mogu da pariraju i na teškim terenima, dok domaćin priželjkuje da pred svojom publikom nastavi seriju dobrih rezultata. U Novim Kozarcima domaća Sloboda sprema se da dočeka Glogonj. Očekuje se čvrst i borben duel, jer su obe ekipe gladne bodova i žele da uhvate korak sa vrhom tabele. Kozara iz Banatskog Velikog Sela putuje u Žitište na megdan Begeju. Biće to prilika za goste da potvrde dobru formu, ali i izazov jer domaći teren Begeja nikome ne daje lake bodove.
U komšijskom derbiju osmog kola Područne fudbalske lige Zrenjanin Delija u Mokrinu dočekuje Vojvodinu iz Bašaida pa se očekuje žestoka borba na terenu. Polet iz Nakova pred domaćom publikom igra protiv Borca iz Aleksandrova. Obe ekipe žele pobedu i sigurno će pružiti borben meč do poslednjeg minuta. Napredak u Banatskoj Topoli dočekuje Banat iz Zrenjanina. Domaćin će pokušati da iskoristi domaći teren, dok gosti dolaze spremni na sve da uzmu bodove. Vikend utakmice u svim rangovima takmičenja na programu su od 16 sati i 30 minuta.