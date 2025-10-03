OFK Kikinda u Inđiji traži izlaz iz rezultatske krize

U osmom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde gostuju u Inđiji gde će ukrstiti koplja sa domaćim Železničarom. Kikinđani su do sada upisali svega četiri boda i trenutno se nalaze na pretposlednjem mestu na tabeli, pa će duel u Inđiji biti prilika da poprave bilans i uhvate priključak sa ekipama iz sredine tabele.

Pred nastavak borbi u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi „Istok“, ekipu Crvene zvezde iz Ruskog Sela očekuje zahtevno gostovanje u Zrenjaninu, gde će odmeriti snage sa uvek nezgodnom Gradnulicom. Ruskoselci žele da poprave bodovni saldo i pokažu da mogu da pariraju i na teškim terenima, dok domaćin priželjkuje da pred svojom publikom nastavi seriju dobrih rezultata. U Novim Kozarcima domaća Sloboda sprema se da dočeka Glogonj. Očekuje se čvrst i borben duel, jer su obe ekipe gladne bodova i žele da uhvate korak sa vrhom tabele. Kozara iz Banatskog Velikog Sela putuje u Žitište na megdan Begeju. Biće to prilika za goste da potvrde dobru formu, ali i izazov jer domaći teren Begeja nikome ne daje lake bodove.