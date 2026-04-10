OFK Kikinda u važnom duelu traži izlaz iz rezultatske krize protiv pančevačkog Dinama 1945

U 21. kolu Srpske lige Vojvodina, na Gradskom stadionu predstoji duel u kojem će OFK Kikinda odmeriti snage sa ekipom Dinama 1945 iz Pančeva. Domaći tim traži izlaz iz rezultatske krize, jer se „crveno-beli“ nalaze pri samom dnu tabele, u izuzetno teškoj situaciji koja zahteva hitan zaokret i osvajanje bodova.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, ruskoselska Crvena zvezda putuje u Glogonj na megdan istoimenom domaćinu. Tim novokozaračke Slobode gostuje Radničkom u Zrenjaninu. Prednost domaćeg terena dobiće Kozara u Banatskom Velikom Selu u duelu sa gostujućom Budućnosti iz Srpske Crnje.

Napredak u Banatakoj Topoli u 22. kolu PFL Zrenjanin dočekuje Banat iz Čente, dok će Nakovčani na Barsi odigrati sa Bilećaninom iz Sečnja. Delija u Mokrinu odmeriće snage sa Borcem iz Aleksandrova, dok će bašaidska Vojvodina kod melenačke Rusande. Utakmice u svim rangovima takmičenja na programu su od 16 časova.