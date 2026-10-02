Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na novu prevaru kojom hakeri preko ChatGPT sajta mogu potpuno da vam preuzmu računar.

Stručnjaci za sajber bezbednost iz kompanije Huntress upozoravaju na novu, izuzetno opasnu taktiku kojom hakeri zloupotrebljavaju povrenje korisnika u zvanični ChatGPT sajt kako bi u njihove uređaje ubacili štetne programe.

Napadači koriste opciju Custom GPT na platformi ChatGPT.com i kreiraju botove sa nazivima poput “Plus 5.6” kako bi delovali kao zvanična nadogradnja sistema.

Budući da se sve odvija na pravoj OpenAI adresi, korisnici ne sumnjaju u verodostojnost. Pored toga, do ovih botova se često dolazi i preko sponzorisanih Gugl oglasa pri pretraživanju reči “ChatGPT”.

Kakav god upit da postavite, lažni bot odgovara porukom da su serveri preopterećeni i nudi link ka navodnom pomoćnom sajtu. Taj link vodi na Google Sites stranicu koja je dizajnirana da izgleda kao uobičajena Cloudflare provera bezbednosti.

Umesto klasičnog hakovanja softvera, napadači primenjuju socijalni inženjering. Stranica traži od korisnika da kopira ponuđenu komandu i pokrene je u Windows komandnom promptu (Command Prompt), pod izgovorom da potvrđuje da nije robot.

Pokretanjem date komande na računar se potajno instalira trojanac za daljinski pristup (RAT – Remote Access Trojan). Ovaj zlonamerni softver hakerima omogućava potpunu kontrolu nad uređajem od praćenja ekrana, čitanja privatnih dokumenata i snimanja zvuka, do uključivanja kamere i preuzimanja dodatnih virusa.

Sigurnosni timovi povezali su bar 40 napada sa ovom kampanjom. Iako OpenAI uklanja uočene lažne botove, napadači ubrzo kreiraju nove i nastavljaju sa širenjem malvera, što ukazuje na sve veći rizik od zloupotrebe AI platformi kojima korisnici slepo veruju.

Izvor: informer.rs