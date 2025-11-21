OŠ „ Žarko Zrenjanin” opremila je informatički kabinet sredstvima Ministarstva pravde od preko 500 hiljada dinara

OŠ „Žarko Zrenjanin” značajno je unapredila uslove za nastavu informatike zahvaljujući podršci Ministarstva pravde, kroz čija su sredstva od oportuniteta nabavljena 20 savremenih računara i prateća oprema vredna 535.550 dinara. Ovim ulaganjem škole nastoji da učenicima obezbedi okruženje koje prati savremene tehnološke tokove i podiže kvalitet nastave iz oblasti digitalnih veština.

-„ Bogatiji smo za računare, opremili smo ovaj naš kabinet za informatiku, dobili smo računare po konkursu od Ministarstva pravde, to je taj program oportunitet gde smo dobili sredstva na osnovu krivičnog gonjenja,” izjavila je Slavica Lazić, direktorica OŠ „ Žarko Zrenjanin”

Zahvaljujući finansijskoj podršci Pokrajinske vlade, škola je dobila potpuno novi nameštaj koji je zamenio dotrajale elemente u učionicama, čime su stvoreni prijatniji i funkcionalniji uslovi za rad učenika i nastavnika, dok su iz gradskog budžeta izdvojena sredstva za sanaciju krova.

-„ Imali smo sanaciju našeg krova koji je generalno diskutabilna tačka generalno našeg objekta. U nkom narednom periodu očekujemo i nadamo se nekom dugoročnom rešenju vezano za funkcionisanje tog dela našeg objekta,” dodala je Lazić.

Direktoricu OŠ „Žarko Zrenjanin” pitali smo koje aktivnosti đake i nastavnike očekuju do kraja kalendarske godine.

-„ U nekom narednom periodu očekuje nas naš Dan škole koji će se održati 5. decembra i u okviru tog Dana planiramo određene aktivnosti vezano za organizovanje radionica, sportskog dela i aktivnosti, izložbe i priredba” zaključila je naša sagovornica.

Osnovna škola „Žarko Zrenjanin” trenutno broji 503 učenika koji su raspoređeni u 24 odeljenja.