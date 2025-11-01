Paljenje strnjike na otvorenom prostoru je strogo zabranjeno i kažnjivo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upozorava sve poljoprivrednike da je spaljivanje strnjike i ostataka sa njiva strogo zabranjeno, ističući da ova praksa uništava zemljište, ugrožava zdravlje ljudi i životinja, i može izazvati požare sa velikim materijalnim štetama. Prema Zakonu o zaštiti od požara, za spaljivanje strnjike predviđene su novčane kazne. Ministarstvo, u skladu sa svojim nadležnostima i Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, sprovodi mere nadzora i kontrole, kako bi se predupredile ovakve nezakonite aktivnosti. Ministarstvo raspolaže ažuriranim satelitskim i terenskim snimcima, kao i izveštajima poljoprivrednih inspektora, koji jasno identifikuju parcele na kojima je došlo do spaljivanja. Sve parcele koje se i dalje vode kao aktivne u eAgraru, a na kojima je potvrđeno spaljivanje bez prijave, automatski dovode do stavljanja celog gazdinstva u pasivan status.

Poljoprivrednici imaju mogućnost dobrovoljnog ispravljanja podataka – oni koji su imali požar na svojim parcelama, bez obzira na uzrok, pozivaju se da u roku od sedam dana ažuriraju evidenciju u eAgraru. Ukoliko su parcele uništene ili izgoreLE, potrebno je izvršiti privremeno isključenje tih površina iz aktivne obrade, jer zakonski nisu podobne za ostvarivanje podsticaja. Nakon isteka roka od sedam dana, sva gazdinstva koja ne ažuriraju podatke, a kod kojih se utvrdi spaljivanje bez prijave, biće predmet prekršajnog postupka i stavljena u pasivan status. Ministarstvo, u saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom i Sektorom za vanredne situacije MUP-a, nastavlja pojačane kontrole. Inspekcijske službe su već na terenu i sankcionisaće sve koji krše propise.

Naglašava se da ove mere nisu usmerene protiv poljoprivrednika, već u cilju zaštite zemljišta, biodiverziteta i očuvanja zdrave životne sredine. Prethodnih dana, satelitski snimci i terenske provere pokazali su više hiljada požarišta širom Srbije, što je dovelo do ozbiljnog zagađenja vazduha i ugrozilo bezbednost saobraćaja. Ministarstvo poziva građane da ovakve slučajeve odmah prijave nadležnim vatrogasnim stanicama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede još jednom apeluje na sve poljoprivrednike da se uzdrže od spaljivanja strnjike i žetvenih ostataka. Time ne samo da mogu izbeći zakonske sankcije, već i sačuvati svoje zemljište, zdravlje, ali i život svojih porodica.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede