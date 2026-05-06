Penzioneri proslavili krsnu slavu-Đurđevdan

U prostorijama Sindikalne organizacije penzionera Kikinde, Čoke i Novog Kneževca, miris tamjana i svežeg slavskog kolača najavio je jedan od najradosnijih dana u godini, Đurđevdan, krsnu slavu ove brojne i aktivne porodice seniora.

Verska svetkovina Sindikalne organizacije penzionera, Sveti Georgije, ali i praznik zajedništva onih koji su decenijama gradili naš grad, a danas, u „trećem dobu“, pokazuju da energija i optimizam ne poznaju godine. Uz tradicionalni obred rezanja slavskog kolača, koji je predvodilo lokalno sveštenstvo, članovi sindikata podsetili su se važnosti očuvanja tradicije i međusobne podrške.

Slava je bila prilika da se sumiraju rezultati, ali pre svega i da se učvrste prijateljstva. A putovanja je bilo napretek. Od izleta do krstarenja Tisom i brojnih putovanja, penzioneri Sindikalne organizacije među kojima su i njihove kolege iz Beograda, Novog Sada , ali i Rumunije, proteklu godinu proveli na točkovima, dokazujući da je penzija samo novo poglavlje puno avantura.

Svečanost su uveličali brojni gosti, a ovogodišnji kum slave Bogdan Tasovac, sekretar lokalnog Sekretarijata za javne službe, udruženja građana i verske zajednice, istakao je značaj saradnje ove organizacije sa lokalnom samoupravom.

Nakon svečanog dela, druženje je nastavljeno uz trpezu i razgovor, onako kako to domaćini u Kikindi najbolje znaju. Jer, kako sami kažu, Đurđevdan je praznik radosti, a za njih je svaka prilika za susret novi podsticaj da ostanu aktivni, mudri i, pre svega, zajedno.