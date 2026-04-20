Penzioneri uživali u izletu na Avali i u Velikoj Plani

U organizaciji koja već decenijama neguje duh zajedništva, članovi sindikalne organizacije penzionera u Kikindi, krenuli su put Avale i Velike Plane na besplatan jednodnevni izlet, dokazajući po ko zna koji put da su godine samo broj kada je reč o radoznalosti i druženju.

Dok se prolećno sunce polako učvršćuje nad ravnicom, grupa od preko stotinu penzioner iz Kikinde odlučila je da vojvođansko beskraјno zelenilo nakratko zameni za beogradsku planinsku lepoticu jednodnevnim izletom, a potom su pošli put Velike plane.

Pošli su na ovaj put i penzioneri iz Rumunije koji su takođe članovi Sindikalne organizacije penzionera, u nadi da će ova saradnja sa Srbijom još više da se učvrsti i proširi.

Glavna zvezda izleta bio je, naravno, Avalski toranj. Iako su mnogi od njih ovaj simbol Beograda videli još u mladosti, uspon na 122 metra visine ovog danja izazvao je istinsko oduševljenje. Nakon beogradske vreve, put je vodio ka Starom Selu kod Velike Plane, gde se smestio manastir Pokajnica. Ova crkva brvnara, podignuta početkom 19. veka, ostavila je poseban utisak na putnike svojom svedenošću i pričom o istorijskom pomirenju.

Kako ističu organizatori iz Sindikalne organizacije penzionera, ovakve ture nisu samo turistički obilazak, već način da se ljudi povežu, podele uspomene i prebrode svakodnevnu usamljenost.

Povratak u Kikindu u večernjim satima bio je ispunjen prepričavanjem dogodovština. Dok su se svetla grada nazirala na horizontu, već su padali prvi dogovori za narednu destinaciju, jer, kako kažu ovi vedri ljudi, svet je prevelik da bi se sedelo kod kuće.