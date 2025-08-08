Pet vekova kasnije – da Vinčijeve ideje oživele u radionici sugrađanina Milana Brkina

Maštovitost i virtuoznost Leonarda da Vinčija, jednog od najznačajnijih stvaralaca u istoriji čovečanstva, dobila je svoju trodimenzionalnu formu u radionici Milana Brkina, konstruktora, inovatora i doktora nauka iz Kikinde. Vođen strašću prema mehanici i istoriji nauke, Brkin se upustio u do sada najzahtevniji i najdugotrajniji proces izrade funkcionalnih modela izuma koje je da Vinči osmislio još u 15. veku.

-„ Kada čovek teži izazovima, treba da ih traži među najboljima. Reći da je Leonardo da Vinči bio genije nije dovoljno – pokušati da se njegova složena dela pretoče u stvarnost samo na osnovu njegovih crteža, pravi je podvig. Ipak, veći izazov od samih konstrukcija jeste razumeti koliko je on, svojim idejama, bio daleko ispred svog vremena,”ispričao je Brkin.

U njegovoj impozantnoj kolekciji, koja broji na hiljade izuma, maketa i originalnih konstrukcija, nalaze se i nesvakidašnji primerci poput hamera, replike srpskog topa, kao i čamac dug 13 metara, koji je u međuvremenu isplovio na Tisu.

-„ Brod sam napravio pre deset godina. Krenuo sam sa čamcem i nikom nisam smeo da kažem šta pravim. Kad smo raširili lim na placu ispao je brod od 13 metara i najveći je u Novom Bečeju,” dodao je naš sugrađanin.