Pet vekova kasnije – da Vinčijeve ideje oživele u radionici sugrađanina Milana Brkina

Maštovitost i virtuoznost Leonarda da Vinčija, jednog od najznačajnijih stvaralaca u istoriji čovečanstva, dobila je svoju trodimenzionalnu formu u radionici Milana Brkina, konstruktora, inovatora i doktora nauka iz Kikinde. Vođen strašću prema mehanici i istoriji nauke, Brkin se upustio u do sada najzahtevniji i najdugotrajniji proces izrade funkcionalnih modela izuma koje je da Vinči osmislio još u 15. veku.
-„ Kada čovek teži izazovima, treba da ih traži među najboljima. Reći da je Leonardo da Vinči bio genije nije dovoljno – pokušati da se njegova složena dela pretoče u stvarnost samo na osnovu njegovih crteža, pravi je podvig. Ipak, veći izazov od samih konstrukcija jeste razumeti koliko je on, svojim idejama, bio daleko ispred svog vremena,”ispričao je Brkin.
U njegovoj impozantnoj kolekciji, koja broji na hiljade izuma, maketa i originalnih konstrukcija, nalaze se i nesvakidašnji primerci poput hamera, replike srpskog topa, kao i čamac dug 13 metara, koji je u međuvremenu isplovio na Tisu.
-„ Brod sam napravio pre deset godina. Krenuo sam sa čamcem i nikom nisam smeo da kažem šta pravim. Kad smo raširili lim na placu ispao je brod od 13 metara i najveći je u Novom Bečeju,” dodao je naš sugrađanin.
Tokom decenija posvećenog rada, Brkin je sakupljao retke i zanimljive predmete širom sveta – među njima je i kolekcija sa više od 250 figura klovnova, ali i brojni tehnički i umetnički eksponati koji svedoče o njegovom stvaralaštvu, radoznalosti i širokom interesovanju. Brkin je takođe i patentirao aparat za rehabilitaciju stopala što je ujedno bila njegova doktorska disertacija na Institutu ”Evropski centar za mir i razvoj” pri Ujedinjenim nacijama. Naredne godine obeležiće tri decenije uspešnog i samostalnog rada, tokom kojih je ostavio snažan pečat na domaćoj i međunarodnoj sceni inovacija. I nema nameru da stane. Ipak, među hiljadama izuma i predmeta koje je stvorio ili prikupio, najvredniji su mu oni koji dolaze iz srca – ideje, rešenja i podrška koju svakodnevno dobija od svoje porodice. Njihova prisutnost i vera u njegov rad daju mu snagu da istraje, inspirišu ga da stvara još više i podsećaju ga na to šta je zaista najvažnije. Jer, kako i sam kaže, najvažniji pronalasci nisu uvek od metala, drveta ili zupčanika – ponekad su to ljudi koji veruju u vas i koji vas svakog dana podsećaju zašto ne smete da odustanete.