Po drugi put raspisan konkurs za Nagradu ,,Jovan Popović”

Izdavačka kuća Partizanska knjiga raspisala je novi konkurs za regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“, koja se dodeljuje u čast jednog od najvažnijih autora iz Kikinde i bivše Jugoslavije. Ova nagrada namenjena je najboljem neobjavljenom rukopisu zbirke priča ili pesama, a na konkurs mogu da se prijave autorke i autori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Uslov konkursa isključuje sve one koji su ranije potpisali izdavački ugovor sa Partizanskom knjigom ili su s njom sarađivali u tom svojstvu. Rukopisi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom autora, uz ostale lične podatke, i poslati do 31. avgusta na adresu partizanskajp@gmail.com. Dobitnik ili dobitnica biće proglašeni 18. novembra, na datum rođenja Jovana Popovića. Pobednički rukopis biće objavljen u ediciji Partizanske knjige, uz potpisivanje standardnog izdavačkog ugovora, a autoru će biti uručena i zvanična plaketa. Jovan Popović bio je istaknuti pesnik, pripovedač, urednik, prevodilac, književni i pozorišni kritičar, kao i učesnik Narodnooslobodilačke borbe od samog početka ustanka u Srbiji. Objavio je tri knjige poezije i tri zbirke kratke proze. Sahranjen je u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu, a Partizanska knjiga poseduje ekskluzivna prava na izdavanje njegovih sabranih dela. Prošlogodišnji dobitnik nagrade „Jovan Popović“ bio je Danilo Stojić iz Beograda, nagrađen za rukopis zbirke priča „Najbolje je već prošlo“.