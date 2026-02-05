Počeli konkursi za upis dece u predškolske ustanove širom Srbije

Preko portala E-uprava otvoreni su konkursi za upis dece u predškolske ustanove u više od 30 gradova i opština.

Prijave se podnose elektronski putem usluge eVrtić na Portalu eUprava i dostupne su svim registrovanim korisnicima Portala eID, bez obzira na način pristupa. Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru iste usluge.

Novina ove godine je da i roditelji koji su strani državljani, sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji, mogu podneti zahtev za upis deteta u vrtić.

KITEU podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim lokalnim samoupravama, kako bi blagovremeno podneli zahtev elektronskim putem.

Registracija na Portal eUprava moguća je online, kreiranjem korisničkog imena i lozinke, korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID, ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Foto: Grad Kikinda