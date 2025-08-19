Počinju 31. ,,Velikogospojinski dani” u Novom Bečeju

Novobečejska obala Tise i ove godine postaće domaćin manifestacije koja okuplja veliki broj posetilaca iz zemlje i regiona. „Velikogospojinski dani – Gospojina 2025“ trajaće od 21. do 27. avgusta, a očekuje se da će sedmodnevni program ponuditi spoj tradicije, zabave i kulturnih sadržaja. Program je osmišljen tako da svaki posetilac pronađe nešto za sebe – od ljubitelja tamburaške muzike i folklornih nastupa, preko onih koji uživaju u dobroj hrani i lokalnim specijalitetima, pa sve do sportskih entuzijasta.

-„ Ja imam običaj da kažem da smo se mi rodili spremni i Novi Bečej jedna je od retkih sredina koja ima koncenzus što se tiče izgleda keja. Bukvalno 31 godina za redom kej ima manje-više isti koncept, održavanje, lepote, popravlja se, zanavlja se, tako isto Gospojina podiže nivo i kvalitet sadržaja bez obzira na ukuse,” ispričao je Saša Dujin direktor TO opštine Novi Bečej.

Jedan od najšarenijih i najživopisnijih segmenata Velikogospojinskih dana biće Međunarodna folklorna smotra, koja će Novom Bečeju doneti bogatstvo igara, pesama i narodnih nošnji. Prema najavama organizatora, očekuje se učešće oko 300 folkloraša, a posebno mesto u programu zauzeće nastupi najmlađih učesnika. Pored domaćih ansambala iz Srbije, publika će imati priliku da upozna i tradiciju susednih zemalja – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije i Mađarske.

-„ Treća međunarodna manifestacija ,,Gospojinsko kolo” održaće se u petak, 22. avgusta sa početkom u 18 časova na platou pored Tise na velikoj bini. Ove godine, očekivani broj učesnika je oko 300, imamo gostiju iz par nekih država tipa Hrvatska, Rumunija, BIH i kudovi, prijateljski naši iz Republike Srbije. Koncert koji je predviđen da bude pre La bambe i tamburaša će trajati negde oko sat i po do dva najviše ove godine,” nadovezao se Siniša Veselinović, oficijalni menadžer KUD-a ,,Bećarac”.

Sećanje na prve Velikogospojinske dane, koji su pre 31 godinu otpočeli upravo revijom paradnih zaprega, i ove godine oživeće u posebnom segmentu programa.

-„ Mi se trudimo da svake godine priredimo našim meštanima i gostima koji nam svake godine dolaze u velikom broju. Svake godine mi nešto priređujemo, nešto novo, da bi bili malo, za jedan stepenik-dva ispred okolnih naših konkurenata, ali dosta nas se raduje to što su mladi prihvatili to. Oni sad kupuju konje, verujte mi, ovi stariji idu da ih obučavaju kako se vozi da bi se takmičili, ” poručio je Miodrag Dujin iz Konjičkog kluba ,,Vranjevo.