Pogledajte na šta liči REKTORAT NAKON BLOKADERA! DA LI JE OVO BUDUĆNOST SRBIJE?

U videu koji se nalazi na našoj Instagram stranici možete da pogledate u kakvom stanju se nalazi sama zgrada nakon višemesečne okupacije.

Umesto mesta znanja i kulture, Rektorat sada podseća na napuštenu ruševinu posle nereda. Hodnici su prepuni smeća, zidovi išarani, inventar uništen, a kancelarije opljačkane i devastirane.

Podsećamo, nakon intervencije policije, privedeno je osmoro građana, dok su u samoj zgradi zatekli 142 građanina.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objasnio je da je policija sinoć ušla u zgradu Rektorata na poziv rektora Novosadskog univerziteta Dejana Medića.

– Oko pola jedan ujutru nas je pozvao Medić i u konsultaciji sa tužilaštvom smo ušli u objekat Rektorata. Tamo smo zatekli 142 građanina, koji su legitimisani. Osmoro njih je privedeno, uzete su beleške o okolnostima boravka u zgradi, imajući u vidu da su kod njih pronađeni suzavac, panciri, ručna radio stanica… Napravili smo zapisnik, sačinili video-zapise i napustili zgradu – rekao je Dačić.

Izvor: nsuzivo.rs