Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obezbedio 27,6 miliona za modernizaciju bolničke opreme u Kikindi

Opšta bolnica u Kikindi uskoro će biti bogatija za savremenu medicinsku opremu, zahvaljujući sredstvima u iznosu od 27,6 miliona dinara, koje je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Ova investicija donosi konkretna unapređenja u radu najvažnijih bolničkih odeljenja i značajno poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite za pacijente sa severa Banata. Prioritet u ovoj fazi modernizacije imaće Odeljenje hirurgije, Jedinica za moždani udar i Koronarna jedinica – sektori koji su od ključnog značaja za hitno zbrinjavanje pacijenata i pružanje pravovremene terapije.

-„ Ono što nam je svakako bilo prvo i najvažnije bio je agregat, s obzirom na to da je naš postojeći star 45 godina i jačine 220 kilovata, što je nedovoljno da pokrije potrebe sve većeg broja opreme koju imamo u bolnici. Novi agregat koji ćemo sada nabaviti imaće snagu od 330 kilovata i moći će da zadovolji sve naše potrebe. Dobili smo bipolarni hirurški nož, ultrazvučni aparat, elektrohiruršku jedinicu i hirurške lampe sa satelitom. To je oprema koja će dodatno unaprediti operacionu salu, imajući u vidu da je prethodno već nabavljena značajna oprema – instrumenti, stolice, operacioni stolovi i sateliti. Sada imamo šest hirurga, a rade se dve do tri operacije istovremeno, što znači da se operiše punom parom. Osnovaće se i Jedinica za moždani udar, za koju smo aplicirali i dobili stanicu za praćenje. To je jedinica koja ima centralni monitoring sa šest monitora za pacijente. Pacijenti koji se jave sa simptomima moždanog udara u roku od četiri i po sata, praktično mogu, zahvaljujući metodi koju primenjuju naši lekari, da izbegnu sam moždani udar, invaliditet i posledice. To je veliki korak za nas. Prethodne dve godine ta metoda je već bila uvedena, ali smo čekali da se opremimo i uredimo sobe za pacijente, uvedemo monitoring i da to radimo na nivou koji pacijenti zaslužuju. Nabavili smo i novi centralni monitoring sistem za praćenje koronarnih pacijenata. Do sada smo imali sistem koji je zastareo, a sada imamo savremeni koji može da prati osam pacijenata istovremeno. Ovo nije kraj – imamo pravo da apliciramo za sredstva do kraja godine, odnosno do njihovog utroška. Zato pomno pratimo konkurse i uključujemo se pravovremeno, sa spiskom koji pripremimo već u decembru. Poprilično smo se podmladili kadrovski. Kada sam došla na funkciju 2021. godine, imali smo 35 lekara na specijalizaciji. Trenutno ih je 22, a devet ih je otišlo. Ove godine nemamo lekara za specijalizaciju, ali se 13 lekara vratilo i to se već oseća u radu mnogih službi i odeljenja. Očekujem da će se kadrovska kriza, u kojoj smo bili tokom 2020. i 2021. godine, polako rešavati,” istakla je dr Vesna Tomin, v.d. direktora Opšte bolnice Kikinda.