Polaznice RCT „Dušan Vasiljev“ među najuspešnijima na državnoj smotri

Polaznice Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev“ ostvarile su zapažene rezultate na ovogodišnjoj Državnoj smotri naučno-istraživačkih radova u organizaciji Regionalni centar za talente Beograd 2.

Drugu nagradu iz matematike osvojila je Ana Vojvodić za rad „Matematičke osnove i fundamentalna svojstva heš funkcija“. Isti plasman u oblasti matematike ostvarila je i Lena Davidović sa radom „Interakcija vizuelne percepcije i matematičkih struktura u stvaranju iluzija“. Drugo mesto pripalo je i Mini Radivojša iz fizike za istraživanje „Optički efekti u gradijentnim sredinama: model miraža peskom i rastvorom saharoze“.

Treću nagradu iz matematike osvojila je Milica Boberić, koja je predstavila rad pod nazivom „Hiperbolička geometrija kao model optimalnih puteva signala“.

Mentorka svim nagrađenim polaznicama bila je Marija Popović. Sve četiri učenice i ranijih godina beležile su uspehe na takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka.

Učešće na državnoj smotri svakako je dobra uvertira za predstojeće Pokrajinsko takmičenje talenata, koje će sredinom aprila biti održano u Pančevu.