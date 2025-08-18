Povećana zarada zaposlenih u Severnobanatskom upravnom okrugu

Na teritoriji Severnobanatskog upravnog okruga, u opštinama Čoka, Novi Kneževac i Kikinda, u prvih pet meseci ove godine došlo je do povećanja zarada zaposlenih, u odnosu na isti period prošle godine, podaci su Regionalne privredne komore u Kikindi. Interesantno je da se prvi put do sada desilo da opština Čoka ima veće zarade od okolnih mesta, Ada i Kanjiža, kaže Tibor Horvat, direktor Regionalne privredne komore Kikinda.

Početkom godine ustanovljena je nova cena rada od 308 dinara neto po radnom času, što je dovelo do povećanja minimalne I drugih zarada u opštinama Čoka, Novi Kneževac i Kikinda. Poređenja radi, prosečna neto zarada u 2023. godini bila je 625, 3 evra, u 2024. 709, 4 evra, a zatim u prošloj godini dolazi do porasta od prosečne neto zarade u Kikindi koja je iznosila 84.446 dinara u Kikindi, a u SBUO 81.839 dinara. U prvih pet meseci 2025. godine, prosečna neto zarada u okrugu bila je 89. 399 dinara, dok je u Kikindi iznosila 92. 239 dinara.

Pozitivan trend u povećanju zarada u Čoki rezultat je povećanja broja zaposlenih u firmama, u čemu prednjači veoma razvijen metalski sektor.

Za prvih šest meseci ove godine, spoljno-trgovinsko poslovanje u SBUO doživelo je blagi pad, usled globalnih uticaja i dešavanja u svetu i okolini. Uprkos tome, još uvek je veći pad uvoza od izvoza.

U oblasti izvoza, SBUO i Kikinda najviše sarađuju sa zemljama Evropske unije. Mađarska je već godinama na prvom mestu po uvozu naših roba i usluga, jer se jedna trećina izvozi u ovu susednu zemlju. Pozitivan saldo imamo i sa Slovenijom, Italijom i Austrijom. Spoljno-trgovinska razmena aktivna je i u tri zemlje van EU-Bosni i Hercegovini Turskoj i Kini.