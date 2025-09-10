Povećanje minimalne cene rada od 1. januara

Ministar finansija Siniša Mali rekao je, posle redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta, da će na sednici Vlade sutra biti doneta odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je posle redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta da će Vlada u četvrtak izglasati da se minimalna zarada od 1. januara sledeće godine poveća na 371 dinar po radnom času. Što je ukupno 64.554 dinara ili 551 evro – rekao je Mali na konferenciji za medije u Palati Srbija.

Mali je istakao da to povećanje ide na vanredno povećanje koje sledi već od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 evra. On je istakao da će se u isto vreme izaći u suret i poslodavcima, kako ne bi dolazilo do otpuštanja radnika.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da na sednici Socijalno-ekonomskog savetanije podržan predlog Vlade Srbije o povećanju minimalne cene rada.

Đurđević Stamenkovski je ocenila da su sindikati više nastupili politički nego u interesu onih koje su zastupali.