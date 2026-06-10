Prinosi pšenice ispod višegodišnjeg proseka, žetva za desetak dana

Ovogodišnji rod pšenice na severu Banata biće značajno ispod višegodišnjeg proseka, ocenjeno je tokom Dana polja strnih žita koji je na oglednim parcelama „Kinđa“ organizovala Poljoprivredna stručna služba „Kikinda“.Na prinose su ove godine najviše uticali dugotrajan nedostatak padavina i prolećni mrazevi. Žetva ječma u kikindskom ataru očekuje se narednih dana, dok će žetva pšenice početi za desetak dana.

-„ Očekujemo prinos od oko pet tona po hektaru, ali su sorte koje su ranije ušle u fazu klasanja pretrpele veliku štetu zbog mraza i kasnije suše“, rekao je Zoran Simić, savetodavac Poljoprivredne stručne službe Kikinda.

Da je stanje alarmantno potvrđuju i proizvođači sa terena, koji navode da na pojedinim njivama veliki broj klasova nije formirao zrno.

„Na mnogim parcelama klasovi su ostali prazni ili poluprazni. Zbog toga su neki proizvođači odlučili da pšenicu iskoriste za seno ili senažu, jer vršidba ne bi bila isplativa. U ovakvim okolnostima svaki prinos veći od dve tone po hektaru može se smatrati dobrim rezultatom“, ocenio je poljoprivrednik Stojan Padejčev.

Za razliku od pšenice, ječam bi mogao da ostvari nešto bolje rezultate. Ipak, situacija na terenu je neujednačena, pa se od njive do njive beleže velike razlike u stanju useva.

„Procene nisu ohrabrujuće. Ima parcela koje izgledaju solidno, ali je mnogo više onih gde je zrno ostalo sitno i nedovoljno razvijeno. Već sada je jasno da će ovogodišnji prinosi biti slabiji nego lane“, istakao je poljoprivrednik Dragan Kralj.

Tokom manifestacije Dani polja strnih žita predstavljeno je 66 sorti pšenice, 15 sorti ječma i četiri sorte tritikalea. Za podsticaj razvoja poljoprivrede Grad Kikinda, odnosno nadležni Sekretarijat za zaštitu životne sredine, planira da izdvoji oko 20 miliona dinara, koja će biti usmerena na realizaciju 16 subvencionih mera namenjenih poljoprivrednim proizvođačima.