PU „Dragoljub Udicki“ osvojila Veliku zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu

Značajno priznanje za kvalitet i inovativan pristup radu stiglo je u Kikindu sa Međunarodnog sajma obrazovanja u Novom Sadu, gde je Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ nagrađena Velikom zlatnom medaljom. Odlikovanje je dodeljeno za projekat „Zajedno smo bezbedniji“, koji je po prvi put u Srbiji realizovan u vrtiću „Kolibri“. Kroz ovaj program akcenat je stavljen na bezbednost dece, ali i na njihovo upoznavanje sa važnim segmentima zaštite i reagovanja u različitim situacijama.

-„ Važno je napomenuti da je u projektu učestvovao ceo naš kolektiv, odnosno 34 zaposlena lica vrtića i deca svih uzrasta. Kada smo izveli vežbu evakuacije, učestvovalo je 34 odraslih i 168 dece svih uzrasta. Vežbe su trajale dva i po meseca, a mi smo se zaista pripremali za celu tu vežbu onako korak po korak uz podršku saradnika Crvenog krsta i vatrogasaca kroz igru, osmeh, priču sa decom,” izjavila je Branislava Grujić, vaspitač u vrtiću „Kolibri”.

-„ Veoma je važno jer je to naš podstrek za dalji rad, a dalje mi pošto planiramo da se to proširi kroz druge vrtiće, želimo da skrenemo pažnju lokalnoj zajednici i lokalnoj samoupravi da budu uvek spremni na nedaj bože u slučaju elementarnih nepogoda,” nadovezala se Aleksandra Jelović, strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta u vrtiću „Kolibri“.

Dobijena nagrada potvrđuje da se kroz zajednički rad i dobro osmišljene programe može unaprediti kvalitet predškolskog obrazovanja i podići svest najmlađih o važnim životnim temama. -„ Naša dobrobit u svemu obome je što smo deci ukazali kako da se ponašaju u nekim vanrednim situacijama,” dodala je Tijana Francuski, vaspitač u vrtiću „Kolibri“. Dobijena nagrada potvrđuje da se kroz zajednički rad i dobro osmišljene programe može unaprediti kvalitet predškolskog obrazovanja i podići svest najmlađih o važnim životnim temama. -„ Kao što smo i obećali, mi smo od momenta od kad smo počeli da dobijamo nagrade pre svega, uključujući i Svetosavsku i nagradu Grada, Međunarodnog sajma i sve to što je unazad pet, šest godina, nismo stali nego smo samo nastavili dalje smatrajući da to nama jeste ustvari jedan zadatak i zalog za budućnodt za mlade koleginice koje danas sede sa nama i oje dolaze u našu ustanovu,” istakla je Kristina Grljić, direktorica PU „ Dragoljub Udicki”.