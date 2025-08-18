Rat među blokaderima u Rumi – gađali se staklenim flašama!

Do sukoba je došlo nakon što su pojedini učesnici protesta navodno poručili pomenutoj gospođi da više ne dolazi na skupove, nezadovoljni njenim isticanjem na društvenim mrežama i predstavljanjem kao „najzaslužnije blokaderke“.

Revoltiran takvim napadima na svoju sestru, njen rođeni brat rešio je da se obračuna sa ostalim blokaderima. Očevici tvrde da je atmosfera bila na ivici ozbiljnog fizičkog sukoba, dok su pojedini učesnici protesta pokušali da preuzmu vođstvo i organizaciju okupljanja.

Kako nezvanično saznajemo, u ulazu zgrade u kojoj živi brat pomenute medicinske sestre okupila se još jedna grupa nezadovoljnih blokadera, spremna da se fizički obračuna i „preotme protest“.

Policija za sada nije izdala zvanično saopštenje, a situacija na terenu je napeta.

Izvor:sremskevesti.rs