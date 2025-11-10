Rukometaši Kikinde Grindex nadigrali Šamot, fudbaleri OFK Kikinde nemoćni protiv Slovena

I 13. kolo Srpske lige Vojvodina bilo je baksuzno za fudbalere OFK Kikinde koji su poraženi kod Slovena u Rumi sa 4:0. Do prvog poluvremena domaći su bili u prednosti sa dva gola da bi do kraja uvećavali vođstvo za konačan rezultat i rešeno pitanje pobednika.

U 13. kolu Vojvođanske fudbalske lige – istok, Velikoselci su napravili sjajan rezultat u Zrenjaninu, savladavši domaći Radnički sa ubedljivih 3:0. Crvena zvezda je u Ruskom Selu demolirala Zadrugar iz Lazareva rezultatom 4:1, dok je novokozaračka Sloboda maksimalno iskoristila prednost domaćeg terena i nadigrala Dolovo sa 5:2.

Vojvodina je u Bašaidu pružila pravu borbu i na kraju slavila protiv MSK iz Mihajlova sa 3:2, potvrdivši tako karakter i borbenost na terenu. S druge strane, Napredak iz Banatske Topole nije uspeo da se suprotstavi Mladosti u Despotovcu, pa su gostujući fudbaleri poraženi istim rezultatom od 3:2. Komšijski duel između Delije i Poleta iz Nakova pripao je gostima, koji su zahvaljujući boljoj realizaciji u finišu meča slavili sa 1.2.