Rusko Selo spremno za fudbalski spektakl – stiže Kozara

U drugom kolu Srpske lige Vojvodina fudbalere OFK Kikinde očekuje zahtevno gostovanje u Staroj Pazovi, gde će se sastati sa domaćim Jedinstvom. Duel je zakazan za 17 časova i biće prilika da Kikinđani pokušaju da potvrde dobru formu sa starta prvenstva.

Naši srpskoligaši na teren izlaze sa jasnim ciljem – da se nadigravaju i pokušaju da donesu bodove kući, dok domaćin, osokoljen podrškom svojih navijača, želi da nametne svoj ritam. Kikindski fudbaleri poručuju da su spremni da pruže maksimum i da veruju kako uz disciplinu i borbenost mogu doći do povoljnog ishoda.

Drugo kolo Vojvođanske fudbalske lige Istok donosi uzbudljive komšijske duele širom Banata. Najveću pažnju privlači okršaj u Ruskom Selu, gde će domaća Crvena zvezda ugostiti Kozaru iz Banatskog Velikog Sela. Očekuje se derbi kola u kojem oba tima žele da pokažu da su spremna za značajnu ulogu u šampionatu.

Uzbuđenja neće manjkati ni u Novim Kozarcima, gde Sloboda dočekuje Polet iz Idvora. Domaći teren daje prednost Slobodi, ali gosti dolaze motivisani da iznenade i osvoje prve bodove u sezoni. Vikend u znaku fudbala okupiće brojne navijače, a sve utakmice ovog ranga takmičenja počinju u 17 časova. Prelazimo na najave utakmica u Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. Vojvodina u Bašaidu dočekuje Bilećanina iz Sečnja, dok Delija u Mokrinu dočekuje gostujući MSK iz Mihajlova. Nakovački Polet čeka 2. oktobar iz Kumana, a fudbaleri Napretka iz Banatske Topole gostuju kod Omladinca u Ravnom Topolovcu.

Utakmice počinju od 17 sati, a neka bolji pobedi!