Sajan domaćin međunarodnog festivala kuvanja i sportskog ribolova

Sajan je danas domaćin Međunarodnog festivala kuvanja, koji se održava u prostorijama kuće Kolping u Sajanu. Festival ima za cilj promociju tradicionalne kuhinje, kulturne raznolikosti i zajedništva, a posetioci mogu da uživaju u bogatom izboru jela i prijatnoj atmosferi.

Program se nastavlja i sutra, u nedelju, kada će na ribnjaku u Sajanu biti organizovano takmičenje u sportskom ribolovu za odrasle. Početak je zakazan za 6.30 časova ujutru, a očekuje se učešće velikog broja ljubitelja ribolova.