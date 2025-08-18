Saopštenje Asocijacije novinara Srbije-ANS

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalno ponašanje ekipa N1 koje ne dozvoljavaju kolegama da rade svoj posao, već huškaju masu na linč i ubistvo. Ovo je direktan napad na bezbednost novinara i otvoreno podsticanje nasilja.

Tajkunski mediji očigledno ne podnose istinu i zato pribegavaju lažima, manipulacijama i prljavim metodama. To je sramotno i nedopustivo.

Pozivamo nadležne organe da HITNO reaguju i zaustave ovu atmosferu linča pre nego što neko strada.

Dosta je terora i zastrašivanja – novinari moraju raditi bez pretnji!