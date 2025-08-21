Saopštenje Asocijacije novinara Srbije (ANS)

Čudi nas da se UNS i NUNS sada oglašavaju, dok godinama nisu reagovali kada su njihovi puleni – N1 i Nova S – fabrikovali afere, iznosili neistine i targetirali pojedince i kompanije. Time su ozbiljno narušavali ugled ljudi, izazivali tenzije i podsticali nasilje na ulicama Srbije.

Podsećamo da se nikada nisu izvinili ni kada je lansirana laž o nepostojećem 16-godišnjem dečaku, što je izazvalo opasne posledice i pokušaje linča. Tada im ništa nije smetalo, a danas odjednom imaju „brigu“ za javni interes.

Asocijacija novinara Srbije podseća da se istinski profesionalizam pokazuje dosledno – a ne selektivnim oglašavanjem kad odgovara političkim ili medijskim interesima.