SAOPŠTENJE Asocijacije novinara Srbije-ANS

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje kontinuirano obmanjivanje javnosti i kršenje profesionalne etike od strane medija N1 i Nova S.

Najnoviji primer je njihova lažna vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio smenu direktorke United Media, Aleksandre Subotić, iako u izveštaju OCCRP-a jasno stoji da za to nema dokaza. Podsećamo da su isti mediji nedavno u Valjevu širili neistinu o navodnom ubistvu maloletnika.

Ovakve falsifikovane i neproverene informacije ozbiljno urušavaju poverenje građana i ugled novinarstva. Pozivamo N1 i Nova S da odmah prestanu sa neodgovornim i štetnim izveštavanjem.