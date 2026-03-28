„Šećer je sitan, osim kad je kocka” premijerno u Narodnom pozorištu 24. aprila

Glumački ansambl kikindskog Narodnog pozorišta uveliko radi na novoj predstavi „Šećer je sitan, osim kad je kocka“. Komedija Nikole Pejakovića, nastala po istoimenom romanu čija je premijera 24. aprila, donosi osvežavajući i humorističan prikaz svakodnevnih problema i izazova u bračnom životu, pružajući publici priliku da se nasmeje, ali i prepozna situacije iz sopstvenog iskustva. U predstavi glume Marina Vodeničar, Miljan Davidović, Mihajlo Laptošević i Anđela Kiković a za režiju je zadužena Dajana Jospović koja nakon uspeha sa komadom „Heroj nacije” po drugi put sarađuje sa kikindskim teatrom.

-„ Nikola Pejaković je pisac koji duboko razume ovdašnji mentalitet, i upravo je to bio glavni razlog što sam izabrala njegov tekst. Verujem da će se mnogi od nas prepoznati u pričama o braku, partnerskim odnosima i svemu što ta zajednica nosi – ali i onome što ne bi smela. Pre svega, ovo je priča o ljubavi, o našoj potrebi da se vezujemo za ljude koji nas razumeju, i o želji da nas neko zaista vidi i oseti“, objašnjava Josipović.

Glumica Marina Vodeničar u predstavi tumači Nevenku, ženu koja u presudnom trenutku svog života počinje da preispituje sebe, svoj identitet i odnos sa suprugom.

– „ Nevenka ne dobija ono što očekuje od muža, a tada u njen život ulazi komšija koji je zaista vidi i razume. Sa njim pronalazi zajednički jezik. Ovo je pre svega komedija karaktera i situacija, u kojoj su likovi potpuno različiti,” – objašnjava Vodeničar.

Miljan Davidović tumači ulogu Nevenkinog supruga Zorana.

– „ Predstava prikazuje kako ljudi u braku počinju da se uzimaju zdravo za gotovo. Siguran sam da će se publika prepoznati u mnogim situacijama koje pratimo na sceni” – rekao je Davidović.

Mihailo Laptošević igra komšiju.

– „ Velika je privilegija ponovo sarađivati sa rediteljkom Dajanom Josipović, a ovo će biti potpuno drugačije od predstave „Heroj nacije“. Takođe, zadovoljstvo je deliti scenu sa Marinom, Miljanom i Anđelom, i verujem da iz toga može nastati samo nešto zaista lepo i kvalitetno” – dodao je Laptošević.

Uloga Nevenkine najbolje drugarice Jace poverena je glumici Anđeli Kiković.

– „Uzbuđena sam, radujem se što radimo komediju, mislim da će publika kao i kolege to prihvatiti jako lepo. Radujem se što radim na Miljanom i Marinom, od kako sam došla u pozorište nismo bili u procesu, tako da i od njih dosta učim jer su i starije kolege i iskusnije, naravno tu su i Mihailo i Dajana, mnogo sam srećna, ne znam šta bih više dodala,” naglasila je Kiković.