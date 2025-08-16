Smenjen Joca Kamataš! Odzvonilo prljavom policijskom donu iz Bačke

Narodna poslovica “Ničija do zore nije gorela!” i te kako se može primeniti u realnom životu, a sad će biti dokazana i u slučaju Jovana Reljića, decenijskog policijskog dona iz ravne Bačke. Sada je smenjen, i ovaj potpukovnik neće više tlačiti sa mesta načelnika Policijske uprave Sombor.

Klupko je počelo da se odmotava, a da tuga bude veća na uniformi ovog dojučerašnjeg načelnika somborske Policijske uprave, kao znak identifikacije, biće stavljena pločica – Joca Kamataš.

Da krenemo redom, ako je to moguće, iako ga blokadersko-zgubidanska ekipa već uveliko brani na društvenim mrežama lansiranjem lažne informacije da je smenjen jer nije hteo da bije narod u Kuli.

– Ljudi, ne budite ludi! Znamo mi iz Kule koliko kamiona ima i čime se bavi – objavljeno je u jednom komentaru ispod “hvaljenja” koji je prošalo ispod radara blokaderske cenzure na društvenim mrežama.

Reljić je stvorio jaka prijateljstva još dok je službovao u Kuli, gde je kao komandir imao prisne veze sa jedinicom Žandarmerije. Iz tih prijateljstva i drugovanja izrodio se kriminalni posao. Nedostojan službene legitimacije koja se naširoko vadila u akciji naplate duga. Umesto da štiti sugrađane, čuvao je svoje i drugarske poslovne interese. Tu je, do dan danas, ostao ovekovečan kao Joca Kamataš.

Za to vreme, Hrvati su sa druge strane Dunava hapsili migrante koji su im dolazili iz Srbije. A Joca Kamataš? Ništa. Toliko su migrantski kanali bili razrađeni na terenu da se u Somboru, Apatinu i pograničnim mestima govorilo da je sve to pod njegovom šapom. Ako je migrant samo za prevoz kroz Srbiju plaćao 500 evra, koliko je novca davao za prebacivanje preko granice? Hiljade i hiljade. Reljić je tu zatvarao oba oka, ali ih je otvarao kad su se brojale “šuške”.

Poslednjih dana društvene mreže su preplavili komentari, nimalo naivni.

– ‚‚Taj pandur je opasan, prefrigan igrač. Uzurpirao je sudstvo i u Somboru i u Kuli. Ko mu stane na put on mu odmah namesti aferu”, samo je jedan od komentara na Fejsbuku.

Preuzero sa postala: 24sedam.rs.