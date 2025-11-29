Sove ušare – večita likovna inspiracija kikindskih predškolaca

– „ Volimo da crtamo sove, one imaju krila i uši, a spavaju na drvetu i kod nas u vrtiću, ” rekla nam je jedna od učesnica konkursa.

Nema sumnje da je ovogodišnji likovni konkurs za najmlađe ponovo pokazao koliko mališani iz kikindskih vrtića umeju da spoje maštu, znanje i ljubav prema svom gradu. U holu Narodne biblioteke Jovan Popović okupili su se predstavnici predškolskih ustanova, Centra za stručno usavršavanje, Turističke organizacije i Grada Kikinde kako bi zajedno obeležili još jednu uspešnu realizaciju tradicionalnog stvaralačkog poduhvata namenjenog deci uzrasta od tri do šest godina. Tema je i ove godine bila vezana za najpoznatije pernate stanovnike Kikinde – sove ušare. Inspirisani činjenicom da je Kikinda njihovo omiljeno stanište tokom zimskih meseci, deca su kroz svoje radove želela da istaknu koliko su ove mudre ptice za njih posebne i koliko trebamo da ih čuvamo.

Organizatori naglašavaju da konkurs ima dvostruku vrednost – osim podsticanja kreativnosti, on najmlađima približava važnost očuvanja prirode i razumevanje značaja životinjskih vrsta koje dele prostor sa ljudima. Upravo zbog toga, svake godine nastoje da sadržaj konkursa bude edukativan, zanimljiv i prilagođen dečijem uzrastu. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je oko 200 radova.

–„ Novembar jeste mesec kada dočekujemo sove na našem kikindskom trgu koje su same odlučile da budu nemi posmatrači našeg grada. Naš zadatak je bio da im napravimo lep doček ali i edukaciju kako da ih sačuvamo da sa nama budu što duže. Sve ustanove kulture dale su doprinos celoj ovoj manifestaciji. Miroslava Kojić i ja odlučili smo se da dodelimo pet ravnopravnih nagrada, kreativnost je nešto što se radi iz duše, a takođe odluči smo da jednu grupu mališana iz vrtića „Kolibri” nagradimo kao zajednički grupni rad,” izjavila je Marijana Mirkov, članica Gradskog veća.

Realizacijom još jednog konkursa potvrđeno je da su kikindske sove ušare pravi prirodni fenomen ali i inspiracija za stvaralaštvo najmlađih stanovnika grada, koji svojim crtežima šalju jasnu poruku – u Kikindu su uvek dobrodošle.