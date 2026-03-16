Srpskoligaši stvarali šanse, ali bodovi ipak otišli u Staru Pazovu

Fudbaleri OFK Kikinde poraženi su u 17. kolu Srpske liga Vojvodina od ekipe Jedinstva iz Stare Pazove rezultatom 0:1. Gosti su do prednosti stigli već u 10. minutu kada je mrežu domaćih zatresao Čečarić, čime je postavljen i rezultat prvog poluvremena. U nastavku susreta crveno-beli su pokušavali da dođu do izjednačenja, stvarali su nekoliko izglednih prilika pred golom rivala, ali im je nedostajalo više preciznosti u završnici. Uprkos inicijativi i borbenoj igri domaćih, mreže su do kraja utakmice mirovale, pa su gosti iz Stare Pazove odneli ceo plen.

Komšijski derbi u Banatskom Velikom Selu između domaće Kozare ii Crvene zvezde iz Ruskog Sela pripao je gostima iz Ruskoselcima, koji su slavili ubedljivim rezultatom 0:4. U listu strelaca dva puta se upisao Stojanov, dok su mrežu domaćih zatresli još i Feješ i Mastilo. Poraz su upisali i fudbaleri Slobode iz Novih Kozaraca koji su na gostovanju u Idvoru izgubili od domaćeg Poeta sa 2:0.

Fudbaleri Napretka iz Banatske Topole izgubili su kod Naftagasa u Boki sa 2:1 u 18. kolu Područne fudbalske lige Zrenjanin. Prednost domaćeg terena maksimalno su iskoristili fudbaleri nakovačkog Poleta koji su bili bolji od gostiju iz Mihajlova, ekipe MSK sa 5:2. Krica i Đukić dva puta su bili precizni u ovom meču i Radlović još jednom. Slavilo se i u Mokrinu. Delija je na domaćem terenu pobedio Lehela iz Mužlje sa 4:1. Junak ovog meča bio je Dejan Ivanović koji je četiri puta zatresao mrežu gostiju. Bašaidska Vojvodina slavila je minimalnim rezultatom nad Borcem iz Aleksandrova. Jedan pogodak za domaće postigao je Aleksandar Kiurski.