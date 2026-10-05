Stiže veći popust za struju! EPS daje 7 odsto popusta za sve koji urade jednu stvar, e-račun koristi već 550.000 građana

– Plaćanje računa je moguće putem aplikacije, QR koda, elektronskog bankarstva ili na šalterima platnih institucija

-Izbor e-računa je jednostavan i može se obaviti preko portala, aplikacije ili direktno u poslovnicama EPS

Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, “Elektroprivreda Srbije“ omogućila je popust od sedam odsto. Prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu. Tako štede papir i svoje vreme i nema više čekanja poštara, a ujedno daju svoj doprinos očuvanju životne sredine – rekla je Jadranka Ristić, direktorka Direkcije za javno snabdevanje u EPS.

Ona je istakla da prema poslednjim podacima više od 550.000 građana već koristi elektronski račun.

Elektronska dostava računa

Procedura za izbor e-računa je jednostavna. Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade jednim klikom na portalu i aplikaciji “EPS Uvid u račun“ ili popunjavanjem zahteva na šalterima u poslovnicama EPS, kao i slanjem popunjenog zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs., objasnila je Ristić.

Kada je reč o plaćanju, ona je navela da način sami biraju građani. To je moguće preko aplikacije “EPS Uvid u račun”, očitavanjem QR koda, elektronskim bankarstvom ili na šalteru bilo koje platne institucije.

Izvor: blic.rs