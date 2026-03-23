Susret fudbalera OFK Kikinde i Omladinca iz Novih Banovaca okončan remijem, Železničari izdominirali na Vašarištu

Podelom bodova završen je meč 18. kola Srpske lige Vojvodina između Omladinca iz Novih Banovaca i OFK Kikinde. Susret je doneo četiri gola, a ekipe su na kraju morale da se zadovolje remijem. Gosti iz Kikinde prvi su stigli do prednosti, kada je već u 10. minutu mrežu zatresao Milenković. Domaći tim je u nastavku uspeo da uzvrati i vrati rezultatsku neizvesnost, ali je OFK Kikinda ponovo stigla do vođstva u 51. minutu, kada je Milenković još jednom bio precizan. Kako se kasnije ispostavilo, taj pogodak postavio je konačan rezultat utakmice.
U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, Sloboda u Novim Kozarcima odigrala je nerešeno sa gostima iz Česterega, ekipom Napretka. Strelci u ovom meču bili su Vrbački I Terzin. Fudbaleri velikoselske Kozare poraženi su kod Jedinstva u Banatskom Karađorđevu sa 3:1. Za Velikoselce Vidović je bio precizan jedan put, ali dalje od toga se nije moglo. Crvena zvezda u Ruskom Selu bila je bolja od Vojvodine 1928 iz Perleza sa 2:0. Junaci ovog meča bili su Barbul i Stojanov.
Vojvodina u Bašaidu slavila je nad Naftagasom iz Boke sa 3:0. Strelci u ovom meču bili su Selaković, Bakić i Kovrlija. Mokrinski Delija remizirao je sa Banatom u Čenti. Iz kaznenog udarca kaznio je Ivanović. Fudbaleri nakovačkog Poleta izgubili su kod Lehela u Mužlji sa 2:0. Ništa bolje nisu prošli ni fudbaleri Napretka iz Banatske Topole kod 2. oktobra u Kumanu.
Fudbaleri ŽAK-a otvorili su prolećni deo prvenstva na najbolji mogući način. Na stadionu Vašarište u 12. kolu Međuopštinske lige Kikinda–Žitište ubedljivo su savladali ekipu Budućnosti iz Banatskog Dvora rezultatom 8:0. Domaći tim od prvog minuta nametnuo je ritam i dominirao tokom čitavog susreta. Najefikasniji u redovima ŽAK-a bio je Golić koji je postigao het-trik, dok je Sabljić dva puta zatresao mrežu rivala. U listu strelaca upisali su se i Todorov i Ratko, a visokom trijumfu domaćina doprineo je i autogol Kneževića.