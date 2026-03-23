Susret fudbalera OFK Kikinde i Omladinca iz Novih Banovaca okončan remijem, Železničari izdominirali na Vašarištu

Podelom bodova završen je meč 18. kola Srpske lige Vojvodina između Omladinca iz Novih Banovaca i OFK Kikinde. Susret je doneo četiri gola, a ekipe su na kraju morale da se zadovolje remijem. Gosti iz Kikinde prvi su stigli do prednosti, kada je već u 10. minutu mrežu zatresao Milenković. Domaći tim je u nastavku uspeo da uzvrati i vrati rezultatsku neizvesnost, ali je OFK Kikinda ponovo stigla do vođstva u 51. minutu, kada je Milenković još jednom bio precizan. Kako se kasnije ispostavilo, taj pogodak postavio je konačan rezultat utakmice.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, Sloboda u Novim Kozarcima odigrala je nerešeno sa gostima iz Česterega, ekipom Napretka. Strelci u ovom meču bili su Vrbački I Terzin. Fudbaleri velikoselske Kozare poraženi su kod Jedinstva u Banatskom Karađorđevu sa 3:1. Za Velikoselce Vidović je bio precizan jedan put, ali dalje od toga se nije moglo. Crvena zvezda u Ruskom Selu bila je bolja od Vojvodine 1928 iz Perleza sa 2:0. Junaci ovog meča bili su Barbul i Stojanov.