Sveti Jovan Krstitelj jedna od najpoštovanijih ličnosti u celom hrišćanstvu

Sveti Jovan Krstitelj, čiji praznik Sabor Svetog Jovana Krstitelja proslavljamo 20. januara, jedna je od najpoštovanijih ličnosti u celom hrišćanstvu. U pravoslavnoj tradiciji, on zauzima posebno mesto kao,,najveći od rođenih od žena”, kako ga je sam Gospod Isus Hristos nazvao.

Značaj Svetog jovana Krstitelja za pravoslavne vernike ogleda se u njegove tri ključne uloge. Kao preteča Gospodnji, jer je Sveti Jovan bio glasnik koji je najavio dolazak Spasitelja. Svojim propovedima u pustinji i pozivom na pokajanje, pripremao je ljudska srca da prime Hristovu nauku. Kao krstitelj, jer je imao neizmernu čast da u vodama reke Jordan krsti Isusa Hrista. Tom prilikom se desilo Bogojavljenje – javljanje Svete Trojice, čime je Jovan postao direktni svedok božanske prirode Hristove. Kao primer podvižništva jer je Sveti Jovan simbol nepokolebljive vere, istinoljubivosti i skromnosti. Živeći u pustinji, hraneći se divljim medom i biljem, on je postao uzor monaštva i svih onih koji teže duhovnom pročišćenju.

Za pravoslavne hrišćane, Sveti Jovan je zaštitnik kumstva i pobratimstva, vrednosti koje su duboko ukorenjene u srpskom narodu. On nas uči da je pokajanje prvi korak ka susretu sa Bogom i da je istina vrednija od zemaljskog života.

U srpskim domovima, Jovanjdan je jedna od najčešćih krsnih slava. To je dan kada se porodice okupljaju da proslave ,,prijatelja mladoženjinog”, kako se Sveti Jovan još naziva, moleći ga za posredovanje pred Gospodom, za zdravlje i duhovni mir. U Kikindi je Sveti Jovan najbrojnija krsna slava.

Velika ikona svetog Jovana Krstitelja sa velelepnim ramom nalazi se u okviru ikonostatasa u hramu Svetog oca Nikolaja u Kikindi i stara je preko 150 godina. Ona nas podseća na njegovu žrtvu i nepokolebljivu vernost Bogu čak i u najtežim iskušenjima.