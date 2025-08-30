Tajni život Uroša Predića u Orlovatu

Čini se da nijedno mesto u Banatu nije ponosno na svog zemljaka, velikana, kao što su Orlovaćani. O slikaru i akademiku čika Urošu Prediću ispredaju se razne lepe priče u ovom selu, koje je veliki umetnik voleo više od svetskih metropola gde je mogao da gradi karijeru. Ipak se odlučio za Srbiju, Orlovat i Beograd, u kom je na kraju i preminuo. Posetili smo Orlovat i Zrenjanin. Otkrivamo vam tajni život Uroša Predića.

Orlovat, selo u srednjem Banatu, bilo je, ostalo i biće mesto Uroša Predića, slikara raskošnog talenta, dobrotvora i rodoljuba. Ne postoji umetnik koji je toliko bio privržen rodnom kraju i Srbiji, kao što je to bio čika Uroš ili deda Uroš, kako su ga zvali i zovu dan-danas.

Veliki umetnik realizma ostavio je iza sebe neprocenjivu umetničku zaostavštinu, a Hramu Vavedenja Bogorodice u Orlovatu velelepni ikonostas. Na ikonama koje je oslikao čika Uroš likovi su ljudi iz njegovog okruženja, a sam umetnik nikada to nije opovrgao. Ono što je evidentno na ikonama, ukazuje da je svoju majku Mariju oslikao kao Svetu Petku, a oca Petra kao Svetog Savu.

