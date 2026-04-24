U 24. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde gostuju Slogi u Čonoplji

U okviru 24. kola Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje zahtevno gostovanje u Čonoplji, gde će odmeriti snage sa ekipom Sloge. Očekuje se borbena utakmica sa dosta duela na sredini terena, gde će nijanse odlučivati pobednika, a svaki detalj – od prekida do individualnih rešenja – mogao bi da napravi razliku. U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, velikoselska Kozara gostuje Poletu u Idvoru. Prednost domaćeg terena dobiće Sloboda u Novim Kozarcima u duelu sa Borcem iz Starčeva, dok će tim ruskoselske Crvene zvezde kod Jedinstva u Banatsko Karađorđevo.

Napredak u Banatskoj Topoli u nastavku takmičenja PFL Zrenjanin dočekuje Bilećanina iz Sečnja, dok će u komšijskom derbiju nakovački Polet dočekati u svom mestu tim Vojvodine iz Bašaida. Prednost domaćeg terena dobiće Delija u Mokrinu i to u duelu sa Jedinstvom iz Novog Bečeja.