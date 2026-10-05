U Srbiju stiže sneg! Meteorolog Ristić objavio šok prognozu – U narednih 7 dana miholjsko leto, pa totalni prodor hladnog vazduha

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, miholjsko leto zadržaće se sve do petka, 9. oktobra, kada će doći do promene vremena i osetnog pada temperature.

Pred nama je još nekoliko dana stabilnog i toplog vremena, uz temperature koje će biti iznad proseka za ovo doba godine.

Početak ove nedelje proteći će uglavnom u znaku stabilnog vremena, a temperature će se u većem delu Srbije kretati iznad 20 stepeni. Najtoplije bi trebalo da bude u četvrtak, kada će maksimalna temperatura lokalno dostizati i 28 stepeni.

Ipak, već u petak, 9. oktobra, očekuje se prodor hladnijeg vazduha. Dolazak hladnog fronta doneće naglo zahlađenje, pa bi temperatura mogla da bude niža za oko deset stepeni u odnosu na prethodne dane.

Nakon toga očekuje se svežije vreme, a upravo period posle 9. oktobra mogao bi da donese novu i izraženiju promenu vremenskih prilika.

Između 12. i 13 oktobra stiže sneg

Dodatno, modeli poput GFS-a trenutno prate razvoj MJO faze 2, u koju bi atmosfera trebalo da uđe za desetak dana. Prema pojedinim modelskim proračunima, jače zahlađenje moguće je tokom noći između 12. i 13. oktobra, a postoji mogućnost i pojave snega na višim predelima, uključujući Zlatibor, Taru i Divčibare.

Izvor: informer.rs