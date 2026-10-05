October 5, 2026
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U Srbiju stiže sneg! Meteorolog Ristić objavio šok prognozu – U narednih 7 dana miholjsko leto, pa totalni prodor hladnog vazduha

TV Kikinda02 mins
Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, miholjsko leto zadržaće se sve do petka, 9. oktobra, kada će doći do promene vremena i osetnog pada temperature.

Pred nama je još nekoliko dana stabilnog i toplog vremena, uz temperature koje će biti iznad proseka za ovo doba godine.

Početak ove nedelje proteći će uglavnom u znaku stabilnog vremena, a temperature će se u većem delu Srbije kretati iznad 20 stepeni. Najtoplije bi trebalo da bude u četvrtak, kada će maksimalna temperatura lokalno dostizati i 28 stepeni.

Ipak, već u petak, 9. oktobra, očekuje se prodor hladnijeg vazduha. Dolazak hladnog fronta doneće naglo zahlađenje, pa bi temperatura mogla da bude niža za oko deset stepeni u odnosu na prethodne dane.

Nakon toga očekuje se svežije vreme, a upravo period posle 9. oktobra mogao bi da donese novu i izraženiju promenu vremenskih prilika.

Između 12. i 13 oktobra stiže sneg

Dodatno, modeli poput GFS-a trenutno prate razvoj MJO faze 2, u koju bi atmosfera trebalo da uđe za desetak dana. Prema pojedinim modelskim proračunima, jače zahlađenje moguće je tokom noći između 12. i 13. oktobra, a postoji mogućnost i pojave snega na višim predelima, uključujući Zlatibor, Taru i Divčibare.

Izvor: informer.rs

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