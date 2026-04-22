U toku je kompletna zamena dotrajale krovne konstrukcije Doma omladine u Mokrinu

Počela je dugo očekivana kompletna zamena dotrajale krovne konstrukcije i revitalizacija zgrade Doma omladine u Mokrinu, objekta koji decenijama predstavlja stub društvenog života ovog mesta. Lokalna samouprava u tu svrhu izdvojila je iz gradskog budžeta nešto više od 2,2 miliona dinara.

Zgrada Doma omladine u Mokrinu, sagrađena davne 1977. godine, koja je svedočila kreativnim idejama generacijama mladih Mokrinčana, decenijama je bila glavno utočište za druženje, prve igranke i manifestacije. Objekat se godinama borio sa vlagom i prokišnjavanjem. Danas, zahvaljujući zajedničkim naporima lokalne samouprave i sredstvima namenjenim obnovi seoskih domova kulture, rešava se najkritičniji problem na kompletnoj zameni krovne konstrukcije i zameni elektro-instalacija, a u planu je i uređenje enterijera.

Krov koji je dugo odolevao vremenu, ali je počeo da popušta pod teretom godina, biće potpuno zamenjen novom, modernijom i energetski efikasnijom konstrukcijom. To je samo deo što je planirano za Mokrin, ali i za druge mesne zajednice, najavio je gradonačelnik Mladen Bogdan koji je obišao radove.

Zajedničkim snagama Grada i Mesne zajednice, Mokrin se bori da zadrži svoje mlade tako što im nudi prostor u kojem mogu da razvijaju svoje potencijale. Dom omladine će, po završetku radova, ponovo postati multifunkcionalna sala, spremna za svirke, izložbe, sportske turnire ili jednostavno za večernje druženje uz kafu. Ovaj put pod čvrstim i sigurnim krovom koji obećava još decenije dobrih uspomena.