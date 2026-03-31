Uskršnja poslanica kardinala Ladislava Nemeta

Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit, poručio je u uskršnjoj poslanici da su mir, zajedništvo, opraštanje i nada centralne poruke vaskrsenja, a da nam Uskrs pomaže da možemo da razlikujemo život sa kamenim srcem ili srcem punim Duha Božijeg.

Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit ističe u uskršnjoj poslanici da Uskrs nije samo verski praznik, već poziv na promenu društvene atmosfere i lično preobraženje. Pomaže nam da možemo da razlikujemo život sa kamenim srcem ili srcem punim Duha Božijeg. Nemet je u poslanici čestitao Uskrs svim katolicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru 5. aprila.

Život po Duhu je kad Hristos ima prostora u ljudima i kad njegovo jevanđelje, blagost i milosrđe odlikuju odluke, ponašanje i vrednosti, naglasio je Nemet. On je u poslanici poručio da Uskrs treba da bude vreme opraštanja i borbe za mir. Rekao je da Uskrs nije događaj daleke budućnosti, a da unapred, kad se pričešćujemo iznova doživljavamo Uskrs. Primamo život jači od smrti i već sada nas dotiče Duh koji je uskrnuo Isusa. Približimo se onome koji jeste uskrnuće i život, Isusu Hristu, poručio je Nemet i poželeo svim srećan Uskrs.